Doya Doya Moda'da kim elendi? 7 Şubat Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda’da kim elendi? sorusu araştırılıyor. 7 Şubat Doya Doya Moda’da birinci kim oldu? Yarışmada her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Hafta boyunca farklı konseptlerde kıyafetlerle jüri karşısına çıkan yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi bugün yarışmadan ayrılacak, en yüksek puanı alan kişi ise birinci olacak.
Doya Doya Moda’da kimin elendiği ve haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Doya Doya Moda’da kim elendi? TV 8’de hafta içi her gün yayınlanan yarışma izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Jüri üyeleri arasında Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Banu Noyan’ın yer aldığı yarışma güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
7 Şubat'ta birinci olan isim Ferdanur oldu.
DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
31 Ocak'ta elenen isim Cansel oldu. Birinci olan isim ise Sündüz oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Banu Noyan
Uğurkan Erez
DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?
Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.