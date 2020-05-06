Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu merak ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda gün birincisi kim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu programda haftanın final gününde en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda ediyor. Haftanın ortasında hangi yarışmacının kaç puan aldığı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor..
Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın 3. gününde yarışmacıların aldıkları puan merak ediliyor. Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor.
DOYA DOYA MODA 6 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?
Doya Doya Moda'da bugün Hıdırellez Partisi için kombinler yapıldı. Henüz puan durumu açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.