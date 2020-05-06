Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın 3. gününde yarışmacıların aldıkları puan merak ediliyor. Doya Doya Moda 6 Mayıs puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA 6 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugün Hıdırellez Partisi için kombinler yapıldı. Henüz puan durumu açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.