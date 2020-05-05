Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Programda büyük beden bayan yarışmacılar konsepte göre en şık kombinleri oluşturmak için yarışıyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, haftanın final günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. En yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin ödülünün sahibi oluyor. Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu haberimizde..

DOYA DOYA MODA 5 MAYIS PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da bugün serbest şıklık konseptine göre kombinler oluşturuldu. Gün birincisi 15 puanla Hanzade oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Emel

Mezküre

Betül

Mira

Sündüz

Hanzade