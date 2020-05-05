Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu merak ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda gün birincisi kim?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu programda haftanın final gününde en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor. Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumunu haberimiz içerisinden inceleyebilirsiniz...
Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Programda büyük beden bayan yarışmacılar konsepte göre en şık kombinleri oluşturmak için yarışıyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, haftanın final günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. En yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin ödülünün sahibi oluyor. Doya Doya Moda 5 Mayıs puan durumu haberimizde..
DOYA DOYA MODA 5 MAYIS PUAN DURUMU
Doya Doya Moda'da bugün serbest şıklık konseptine göre kombinler oluşturuldu. Gün birincisi 15 puanla Hanzade oldu.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Su
Emel
Mezküre
Betül
Mira
Sündüz
Hanzade