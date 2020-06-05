Doya Doya Moda 5 Haziran kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda 5 Haziran kim elendi?" sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte merak edilenler..

DOYA DOYA MODA 5 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da hafta birincisi olan isim Sündüz oldu.

DOYA DOYA MODA 5 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Emel ve Melika potadaki isimler oldu. Doya Doya Moda'da elenen isim Melika Aslan oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez