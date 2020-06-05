Doya Doya Moda 5 Haziran kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim?
Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca puanları toplayan yarışmacılar için bugün büyük gün. En yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise elenecek. Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da kimin elendiği ve kimin birinci olduğu araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merak ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda 5 Haziran kim elendi?" sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte merak edilenler..
DOYA DOYA MODA 5 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda'da hafta birincisi olan isim Sündüz oldu.
DOYA DOYA MODA 5 HAZİRAN KİM ELENDİ?
Emel ve Melika potadaki isimler oldu. Doya Doya Moda'da elenen isim Melika Aslan oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Kemal Doğulu
Seray Sever
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez