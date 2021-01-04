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  • Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu: Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu?
04 Ocak 2021 Pazartesi 15:50 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu: Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu: Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu"

Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'Sokakta şık bir mekanın açılışına gidiyorlar' olarak belirlendi. Yarışmacılar en iyi konsepti yaparak en yüksek puanları almak için yarışıyorlar. Haftanın ilk gününde güzel puanlar almak isteyen yarışmacılar birbirinden iddialı kombinleri ile jürinin karşısına çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Tv8'in sevilen ve ilgi ile izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar iyi puanlar almak istiyorlar. Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti 'Sokakta şık bir mekanın açılışına gidiyorlar' olarak belirlendi. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA'DA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 4 Ocak puan durumu henüz belli olmadı. Doya Doya Moda'da gün birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

Gülnaz

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

Ebru Destan (Konuk jüri)

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