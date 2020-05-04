Doya Doya Moda 4 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 4 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Programda büyük beden bayan yarışmacılar konsepte göre en şık kombinleri oluşturmak için yarışıyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, haftanın final günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. En yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin ödülünün sahibi oluyor. Doya Doya Moda 4 Mayıs puan durumu haberimizde..

DOYA DOYA MODA 4 MAYIS PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Cadde Şıklığı" konsepti için kombinlerini oluşturdular. Günün en yüksek puanını alan yarışmacısı 12 puanla Emel oldu.