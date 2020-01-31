Doya Doya Moda 31 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda’da kim elendi? sorusu merak ediliyor. 31 Ocak Doya Doya Moda’da birinci kim oldu? Yarışmada her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Hafta boyunca farklı konseptlerde kıyafetlerle jüri karşısına çıkan yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi bugün yarışmaya veda edecek. Birinci olan isim ise ödülün sahibi olacak. Haberimiz içerisinden 31 Ocak yarışması ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

31 Ocak'ta birinci olan ve elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 24 Ocak elenen isim Selin, birinci olan isim Ferdanur oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.