Doya Doya Moda yarışmasından her gün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılar bugün yılbaşı gecesi şıklığı konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 31 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi Birben oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha 9

Birben 18

Rabia 17

Özde 16

Ceren 17

Bahar12

Ayşegül 15

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever