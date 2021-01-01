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  • Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl?
01 Ocak 2021 Cuma 14:35 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim" Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl"

Tv8'in sevilen ve ilgi ile izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'nın güncel puan durumu merak ediliyor. Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti yılbaşı gecesi şıklığı oldu. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

Doya Doya Moda yarışmasından her gün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılar bugün yılbaşı gecesi şıklığı konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA 31 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi Birben oldu. 

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha 9

Birben 18

Rabia  17

Özde 16

Ceren 17

Bahar12

Ayşegül 15

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

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