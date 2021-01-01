01 Ocak 2021 Cuma 14:35 | Son Güncelleme:
Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl?
Tv8'in sevilen ve ilgi ile izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'nın güncel puan durumu merak ediliyor. Doya Doya Moda'da bugün günün konsepti yılbaşı gecesi şıklığı oldu. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...
Doya Doya Moda yarışmasından her gün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılar bugün yılbaşı gecesi şıklığı konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele ediyorlar. Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi kim? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...
DOYA DOYA MODA 31 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda 31 Aralık gün birincisi Birben oldu.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sabiha 9
Birben 18
Rabia 17
Özde 16
Ceren 17
Bahar12
Ayşegül 15
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
Seray Sever