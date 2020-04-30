Doya Doya Moda 30 Nisan puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Tv8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan devam ediyor. Hafta finaline doğru yaklaşırken, bugün yarışmacılar sertbest şıklık konsepti ile kombinlerini hazırladılar. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar final günü 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi oluyor. Günün en yüksek ve en düşük puanını alan yarışmacılar ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA 30 NİSAN PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 30 Nisan puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 29 NİSAN PUANLARI

Yarışmacılar dün "Mevsimlik Triko Şıklığı" konsepti için kombinlerini hazırladılar. En yüksek puan alan yarışmacı 15 tam puan ile Betül ve Emel oldu. En düşük puanı alan yarışmacı ise 4 puanla Sündüz oldu.