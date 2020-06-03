Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?

Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün haftanın 3. günü. 42 beden ve üzeri 7 bayan yarışmacı belirlenen konseptlere göre kombin hazırlayarak yarışıyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacıların kombinleri final günü olan cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta birincisi altın kolyenin sahibi oluyor.

DOYA DOYA MODA 3 HAZİRAN PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan ismi 12 puanla Sündüz oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Gamze

Betül

Hanzade

Melika

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

Uğurkan Erez