Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?
Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu merak ediliyor. Büyük beden moda programı Doya Doya Moda'da haftanın finaline yaklaşılıyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacıların kombinleri final günü olan cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığına dair merak edilenler haberimizde...
Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün haftanın 3. günü. 42 beden ve üzeri 7 bayan yarışmacı belirlenen konseptlere göre kombin hazırlayarak yarışıyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacıların kombinleri final günü olan cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta birincisi altın kolyenin sahibi oluyor.
DOYA DOYA MODA 3 HAZİRAN PUAN DURUMU
Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan ismi 12 puanla Sündüz oldu.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sündüz
Su
Emel
Gamze
Betül
Hanzade
Melika
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Kemal Doğulu
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever
Uğurkan Erez