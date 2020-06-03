Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7682
  • 7,5828
  • 372.221
  • 108938
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:25 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?

Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu nasıl" Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim"

Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumu merak ediliyor. Büyük beden moda programı Doya Doya Moda'da haftanın finaline yaklaşılıyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacıların kombinleri final günü olan cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığına dair merak edilenler haberimizde...

Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün haftanın 3. günü. 42 beden ve üzeri 7 bayan yarışmacı belirlenen konseptlere göre kombin hazırlayarak yarışıyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacıların kombinleri final günü olan cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta birincisi altın kolyenin sahibi oluyor.

DOYA DOYA MODA 3 HAZİRAN PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 3 Haziran puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan ismi 12 puanla Sündüz oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Gamze

Betül

Hanzade

Melika

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

Uğurkan Erez


5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı
Ve sır perdesi aralandı
Polisimizi şehit eden zanlıların mahkemedeki savunması ortaya çıktı!
Sokak ortasında kan donduran anlar... Kurşun yağmuruna tuttular!
ABD basını olayları nasıl görüyor?

ABD basını olayları nasıl görüyor?

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen b

Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen bir hayat: Muhammed Ali

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

ŞOK market 3-9 Haziran aktüel ürünler listesi yayında!

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu haraketliliği