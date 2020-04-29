Doya Doya Moda 29 Nisan puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda programı Doya Doya Moda'da yarışma tüm hızıyla devam ediyor. 7 bayan yarışmacı günün konseptinde hazırladıkları kombinleri üzerinden değerlendiriliyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar final günü 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta finalinde ise en yüksek puan alan yarışmacı altın kolyenin sahibi oluyor.

DOYA DOYA MODA 29 NİSAN PUAN DURUMU

Yarışmacılar bugün "Mevsimlik Triko Şıklığı" konsepti için kombinlerini hazırladılar. En yüksek puan alan yarışmacı henüz belli değil. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

28 NİSAN PUAN DURUMU NASILDI?

Doya Doya Moda 28 Nisan puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan yarışmacısı Betül, Su, Emel ve Sündüz oldu. 4 yarışmacı tam puan olan 15 puan aldı. Günün en düşük puanını alan isim ise Zenan oldu.