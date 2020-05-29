Doya Doya Moda 29 Mayıs kim elendi? Doya Doya Moda Emel ve Gamze elendi mi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın birincisi altın kolyenin sahibi olacak, haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı ise elenecek. Yarışmacılar hafta boyunca 5 puan üzerinden, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu nedenle final gününde sıralamalar bir anda değişebiliyor. İzleyicilerin merakla araştırdığı Doya Doya Moda 29 Mayıs kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA 29 MAYIS KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın 27. haftasında elenen 2 yarışmacı oldu. Elenen isimler yarışmanın başından beri burada olan Emel ve Gamze oldu. Ancak Kemal Doğulu kimsenin elenmediğini açıkladı. Bu durumda bu hafta yarışmadan kimse elenmedi.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da hafta birincisi Sündüz oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Betül

Hanzade

Gamze

Melika

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever