29 Kasım Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim..

Doya Doya Moda 29 Kasım kim elendi? sorusu arama motorunda yarışmayı kaçıranlar tarafından araştırılıyor. Banu Noyan, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez’in jüriliğinde 25 Kasım tarihinde yayın hayatına başlayan Doya Doya Moda yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar seçmiş olduğu elbise ve makyajlarıyla podyumda yer alıyor. Her gün farklı bir konseptle jüri karşısına çıkılan Doya Doya Moda'da en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye kazanıyor. Doya Doya Moda 29 Kasım kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

DOYA DOYA MODA 29 KASIM KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın kazananı 83 puanla Sündüz oldu. Ferdanur 82 puanla ikinci oldu. Miraç üçüncü, Emel dördüncü oldu.

Beyza, Yaprak ve Su son 3'e kaldı. Beyza yarışmaya devam etti. Elenen kişi Yaprak oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Doya Doya moda yarışmasının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sepideh Su Baher

Doya Doya Moda yarışmasının ilk yarışmacısı Sepideh Su Baher. Yarışmacı Sepideh daha önce bazı dizilerde konuk oyuncu olarak rol almış. Sepideh Baher daha önce Erkenci Kuş, Kuaförüm Sensin dizi ve yarışmasında boy gösterdi. Şimdi de Afilli Aşk dizisinde rol alıyor.

Sündüz Durmaz

Sündüz Durmaz evli ve Cezayirli. Youtube kanalında paylaşımlar yapıyor.

Miraç Tortumlu

Miraç Tortumlu, yarışmanın evli isimlerinden. Instagram'da verdiği kilolarla yaşadığı macerayı görüntüye kaydedip yayınlıyor.

Ferdanur Başaran

Ferdanur Başaran İstanbul Üniversitesi mezunu. Büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Emel Başkan

Yarışmanın 7 isminden biri olan Emel Başkan, dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Emel Başkan, günlük dizi Yemin’de oynamış.

Yaprak Sultan

Yaprak Sultan sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor ve eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.

Beyza Han

Büyük beden mankenlik ve tv sunuculuk geçmişi bulunuyor.