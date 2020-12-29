Doya Doya Moda 29 Aralık puan durumu: Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar bugün yılbaşı daveti konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Doya Doya Moda 29 Aralık puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

29 ARALIK DOYA DOYA MODA KONSEPT NEDİR?

Doya Doya Moda'da günün konsepti yılbaşı daveti olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 29 Aralık salı gün birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

Doğuş Çabakçor