29 Aralık 2020 Salı 17:43 | Son Güncelleme:
Doya Doya Moda 29 Aralık puan durumu: Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün yılbaşı daveti konsepti yapıldı. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta finalinde ise 10 puan üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Doya Doya Moda 29 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
Doya Doya Moda'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar bugün yılbaşı daveti konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki, Doya Doya Moda 29 Aralık puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte tüm merak edilenler...
29 ARALIK DOYA DOYA MODA KONSEPT NEDİR?
Doya Doya Moda'da günün konsepti yılbaşı daveti olarak belirlendi.
DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 29 Aralık salı gün birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sabiha
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Bahar
Ayşegül
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
Seray Sever
Doğuş Çabakçor