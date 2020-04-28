Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da büyük beden 7 bayan yarışmacılar kombinleri üzerinden değerlendiriliyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi oluyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar final günü 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 28 Nisan puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda 28 Nisan puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan yarışmacısı Betül, Su, Emel ve Sündüz oldu. 4 yarışmacı tam puan olan 15 puan aldı. Günün en düşük puanını alan isim ise Zenan oldu.

28 NİSAN DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU