28 Mayıs 2020 Perşembe 16:38 | Son Güncelleme:
Doya Doya Moda 28 Mayıs puan tablosu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Doya Doya Moda 28 Mayıs puan tablosu merak ediliyor. Doya Doya Moda izleyicileri haftanın finaline bir gün kala hangi yarışmacının kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı en güzel kombini oluşturmak için yarışıyor. Günün konseptine göre en uygun giyinen ve şık kombinler ortaya çıkaran yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 28 Mayıs puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Doya Doya Moda'da haftanın birincisinin kim olacağı ve kimin eleneceği merak ediliyor. Hafta finali cuma günleri yapılıyor. İzleyiciler Doya Doya Moda 28 Mayıs puan tablosunu araştırıyor. Yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor. İlk ve tek büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda ile ilgili merak edilenler haberimizde..
DOYA DOYA MODA 28 MAYIS PUAN DURUMU