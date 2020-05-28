Doya Doya Moda 28 Mayıs puan tablosu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisinin kim olacağı ve kimin eleneceği merak ediliyor. Hafta finali cuma günleri yapılıyor. İzleyiciler Doya Doya Moda 28 Mayıs puan tablosunu araştırıyor. Yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor. İlk ve tek büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda ile ilgili merak edilenler haberimizde..

DOYA DOYA MODA 28 MAYIS PUAN DURUMU