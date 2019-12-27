Doya Doya Moda 27 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 27 Aralık kim elendi? sorusu moda severler tarafından arama motorunda aranıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Banu Noyan ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığıDoya Doya Moda'da bugün haftanın finali yapılıyor. Hafta boyunca jüri üyelerinin karşısına çıkan 7 yarışmacı arasından haftanın en şıkı ve elenen yarışmacısı belirleniyor. Doya Doya Moda 27 Aralık kim elendi? sorusunun yanıtı hbaerimizde..

DOYA DOYA MODA 27 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 27 Aralık'ta elenen ve birincsi oaln isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.