Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı en güzel kombini oluşturmak için yarışıyor. Günün konseptine göre en uygun giyinen ve şık kombinler ortaya çıkaran yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor. İzleyiciler bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını araştırıyor.

DOYA DOYA MODA 26 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?

Bugünkü konsept "Bayram Yemeğine Gidiyoruz" olarak açıklandı. Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Melika

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu