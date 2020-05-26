Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Tarzına güvenen 7 yarışmacı, belirlenen konseptlere uygun kombinler oluşturuyor. Jüri üyelerinden en yüksek puanı alan yarışmacı hafta finalinde altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. İzleyiciler gün gün hangi yarışmacının en yüksek ve en düşük puanı aldığını araştırıyor. Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı haberimizde...
Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı en güzel kombini oluşturmak için yarışıyor. Günün konseptine göre en uygun giyinen ve şık kombinler ortaya çıkaran yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor. İzleyiciler bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını araştırıyor.
DOYA DOYA MODA 26 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?
Bugünkü konsept "Bayram Yemeğine Gidiyoruz" olarak açıklandı. Doya Doya Moda 26 Mayıs puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Emel
Su
Sündüz
Betül
Hanzade
Melika
Gamze
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Kemal Doğulu
Seray Sever
Gülşah Saraçoğlu