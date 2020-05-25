Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:52 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir" Doya Doya Moda gün birincisi kim"

Doya Doya Moda, çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Büyük beden bayan yarışmacıların yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Bayramlaşmaya Gidiyorum" konsepti ile kombinlerini hazırladılar. İzleyiciler haftanın ilk gününde hangi yarışmanın en yüksek, hangi yarışmacının en düşük puanı aldığını öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...

Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı stillerini yarıştırıyor. Günün konseptine göre en uygun giyinen ve şık kombinler ortaya çıkaran yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor.

DOYA DOYA MODA 25 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumuna göre, Sündüz ve Hanzade 13 puanla gün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu


CHP'ki Tanrıkulu, AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme!
Dünyada kriz çıkaracak hamle!
Son 27 yılın en büyüğü... İki ülkeden geldiler
Son dakika! Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Kuşlar kamyonete yuva yapınca sahibi kullanmama kararı aldı

Kuşlar kamyonete yuva yapınca sahibi kullanmama kararı aldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı'dan yürek burkan mesaj: Melek bahçemden mutlu bayramlar

Yurt genelinde bayram sessizliği hakim! İşte sokak ve caddeler...