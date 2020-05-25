Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı stillerini yarıştırıyor. Günün konseptine göre en uygun giyinen ve şık kombinler ortaya çıkaran yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor.

DOYA DOYA MODA 25 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?

Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumuna göre, Sündüz ve Hanzade 13 puanla gün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu