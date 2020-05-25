Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Doya Doya Moda, çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Büyük beden bayan yarışmacıların yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Bayramlaşmaya Gidiyorum" konsepti ile kombinlerini hazırladılar. İzleyiciler haftanın ilk gününde hangi yarışmanın en yüksek, hangi yarışmacının en düşük puanı aldığını öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...
Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumu, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı stillerini yarıştırıyor. Günün konseptine göre en uygun giyinen ve şık kombinler ortaya çıkaran yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yarışmada Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu jüri koltuğunda oturuyor.
DOYA DOYA MODA 25 MAYIS PUAN DURUMU NEDİR?
Doya Doya Moda 25 Mayıs puan durumuna göre, Sündüz ve Hanzade 13 puanla gün birincisi oldu.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Emel
Su
Sündüz
Betül
Hanzade
Tuğçe
Gamze
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Kemal Doğulu
Seray Sever
Gülşah Saraçoğlu