Doya Doya Moda 24 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 24 Ocak kim elendi? sorusunun yanıtı arama motorunda araştırılmaya başladı. Doya Doya Moda'da bugün hafta haftanın finali gerçekleştiriliyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Banu Noyan ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda'da en ydüşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda edecek. Heyecanın yüksek olduğu Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

24 OCAK DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 24 Ocak eleneni ve haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 17 Ocak'ta Emel, Sündüz ve Yaren haftanın en düşük puanları aldı. Jürifer kalan yarışmacıların en düşük puanları alan 3 yarışmacıdan birini elemesini istedi. En çok ismi yazılan kişi Yaren oldu. Yaren yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.