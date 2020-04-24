Doya Doya Moda 24 Nisan kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
Doya Doya Moda 24 Nisan kim elendi? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programı tüm hızıyla devam ediyor. Çekmeköy'deki Doya Doya Moda evinde çekimlerin devam ettiği programda bu hafta kimin hafta birincisi olarak altın kolyenin sahibi olacağı ve kimin en düşük puanı alarak eleneceği merak ediliyor. 24 Nisan Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isimleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda 24 Nisan kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeni ile format değiştiren sevilen moda programında yarışmacılar kombinlerini Doya Doya Moda evine kurulan butiklerden oluşturuyor. Yarışmaya bu hafta kimin vede edeceği merak ediliyor. İşte 24 Nisan hafta birincisi ve elenen isim...
DOYA DOYA MODA 24 NİSAN KİM ELENDİ?
Bu hafta Doya Doya Moda'dan kimin elendiği henüz belli değil. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?
Bu hafta Doya Doya Moda'da kimin birinci olduğu belli değil. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez