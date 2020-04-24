Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda 24 Nisan kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeni ile format değiştiren sevilen moda programında yarışmacılar kombinlerini Doya Doya Moda evine kurulan butiklerden oluşturuyor. Yarışmaya bu hafta kimin vede edeceği merak ediliyor. İşte 24 Nisan hafta birincisi ve elenen isim...

DOYA DOYA MODA 24 NİSAN KİM ELENDİ?

Bu hafta Doya Doya Moda'dan kimin elendiği henüz belli değil. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta Doya Doya Moda'da kimin birinci olduğu belli değil. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez