24 Aralık 2020 Perşembe 17:53 | Son Güncelleme:
Doya Doya Moda 24 Aralık puan tablosu! Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Doya Doya Moda 24 Aralık puan durumu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda programında hafta finalinden önce yarışmacıların alacağı puanlar merak ediliyor. Bugün günün konsepti "Etnik Şıklık" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 24 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da bugün kim birinci oldu?
Doya Doya Moda'da final günü yaklaşıyor. 42 beden ve üzeri bayan yarışmacıların en iyi kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele ettiği programda hafta birincisine altın kolye veriliyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. Bugün 5 puan üzerinden değerlendirilen kombinler, yarın 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
DOYA DOYA MODA 24 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?
Doya Doya Moda'da 24 Aralık günün konsepti "Etnik Şıklık" olarak belirlendi.
DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 24 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sabiha
Birben
Rabia
Özde
Ceren
Bahar
Ayşegül