Doya Doya Moda 24 Aralık puan tablosu! Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda'da final günü yaklaşıyor. 42 beden ve üzeri bayan yarışmacıların en iyi kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele ettiği programda hafta birincisine altın kolye veriliyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. Bugün 5 puan üzerinden değerlendirilen kombinler, yarın 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 24 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da 24 Aralık günün konsepti "Etnik Şıklık" olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 24 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül