Doya Doya Moda 23 Ekim hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Her hafta 7 büyük bedene sahip olan bayan yarışmacının en iyi kombini yapmak için yarıştığı moda programında haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise altın kolyenin sahibi oluyor. Peki, Doya Doya Moda 23 Ekim hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bu hafta kim elendi?
Doya Doya Moda 23 Ekim hafta birincisi, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da büyük bedene sahip bayan yarışmacılar yarışıyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise ödülün sahibi oluyor.
23 EKİM DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
23 EKİM DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda'ya veda eden isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Rabia
Sabiha
Birben
Rümeysa
Özde
Tuğçe
Dilara
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever