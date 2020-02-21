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  3. Doya Doya Moda 21 Şubat kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 21 Şubat kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 21 Şubat kim elendi" Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu"

Doya Doya Moda’da kimin elendiği ve haftanın birincisinin kimin olacağı merak ediliyor. Doya Doya Moda izleyicileri her hafta programı yakından takip ediyorlar. Seray Sever, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez’in jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Doya Doya Moda’da haftanın birincisi ve elenen isim puan durumunun belli olmasının ardından açıklanacak. “Doya Doya Moda’da kim elendi?” sorusu her hafta yoğun ilgi görüyor. Bu hafta yarışmacılar arasında Esra Eylül Topçu katıldı. Seray Sever, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez’in jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır

Geçtiğimiz hafta birinci olan isim Su olmuştu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Elenen isim bugün yapılacak puanlamanın ardından belli olacak.

Geçtiğimiz hafta elenen isim Yakut olmuştu..

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.


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