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  3. Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı?

Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı?

Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumu nedir" Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı"

Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda izleyicileri haftanın ortasında hangi yarışmacının kaç puan aldığını merak ediyor. Doya Doya Moda'da yarışmacılar bugün "Serbest Stil" konseptine göre kombinlerini hazırladılar. Ortaya birbirinden farklı kombinler çıktı. Sündüz'ün kombini Kemal Doğulu tarafından Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi. İşte 20 Mayıs Doya Doya Moda'da yaşananlar...

Doya Doya Moda izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Büyük beden moda programı hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanıyır. Yarışmacılar hafta içi 5 puan, final günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. İşte Doya Doya Moda 20 Mayıs 2020 puan durumu...

DOYA DOYA MODA 20 MAYIS 2020 PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan yarışmacıları Sündüz ve Su oldu. İki yarışmacı da 15 tam puan aldı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu


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