Doya Doya Moda izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İzleyiciler "Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda en yüksek puanı kim aldı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Büyük beden moda programı hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanıyır. Yarışmacılar hafta içi 5 puan, final günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. İşte Doya Doya Moda 20 Mayıs 2020 puan durumu...

DOYA DOYA MODA 20 MAYIS 2020 PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 20 Mayıs puan durumuna göre günün en yüksek puanını alan yarışmacıları Sündüz ve Su oldu. İki yarışmacı da 15 tam puan aldı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu