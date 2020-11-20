Doya Doya Moda 20 Kasım kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının sevilen programlarından Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Bir hafta boyunca yarışan bayan yarışmacılardan en yüksek puanı alan ödülün sahibi oluyor. İzleyiciler Doya Doya Moda 20 Kasım hafta birincisi ve haftanın elenen ismin kim olduğunu araştırıyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puanını alan yarışmacısı ise ödülün sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya Funda veda etmişti. Yeni yarışmacı olarak da Bahar Candan katıldı.

DOYA DOYA MODA 20 KASIM KİM ELENDİ?

20 Kasım Doya Doya Moda elenen isim henüz açıklanmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Aleyna

Birben

Rümeysa

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever