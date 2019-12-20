Doya Doya Moda 20 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda bugün kim birinci oldu?

Doya Doya Moda 20 Aralık kim elendi? sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Doya Doya Moda yarışmasında bugün hafta içi jürilerin verdiği puanlar toplanacak ve haftanın birincisi ve elenen ismi belli olacak. En düşük puanları alan yarışmacı o haftaya veda edecek. Doya Doya Moda yarışmasında altın kolye ödülünü kimin alacağı merak konusu oldu. Doya Doya Moda 20 Aralık kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA 20 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 20 Aralık final gününde henüz elenen isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Ecenur Sarıhan

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener