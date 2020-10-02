Doya Doya Moda 2 Ekim kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı haftanın ödülü olan altın kolye veya bileklik için yarışıyor. Sezon finalinde ise ilk 3 yarışmacıya ödüller veriliyor. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı eleniyor. Peki, Doya Doya Moda 2 Ekim kim elendi?
Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta veda eden yarışmacı Nur olmuştu. Bu hafta aynı yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam etti. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Doya Doya Moda dün kim elendi?
DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?
Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belli değil. Birinci olan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
25 EYLÜL DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
25 Eylül Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Rabia
Sabiha
Zeynep
Birben
Rümeysa
Özde
Aslı
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Uğurkan Erez
Seray Sever