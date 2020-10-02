Doya Doya Moda 2 Ekim kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da geçtiğimiz hafta veda eden yarışmacı Nur olmuştu. Bu hafta aynı yarışmacılarla kıyasıya rekabet devam etti. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Ekim Doya Doya Moda dün kim elendi?

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta kimin birinci olduğu henüz belli değil. Birinci olan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

25 EYLÜL DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

25 Eylül Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Rabia

Sabiha

Zeynep

Birben

Rümeysa

Özde

Aslı

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever