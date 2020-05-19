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  3. Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim? Doya Doya Moda 19 Mayıs puan durumu nedir?

Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim? Doya Doya Moda 19 Mayıs puan durumu nedir?

Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim" Doya Doya Moda 19 Mayıs puan durumu nedir"

Doya Doya Moda 19 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta içi hergün Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ödülü altın kolyeye sahip olmak için yarışan bayan yarışmacılar günün konseptine göre en güzel kombinleri oluşturarak en yüksek puanları almak istiyor. Peki, bugün kombinini jüri üyelerine en çok beğendiren yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Doya Doya Moda 19 Mayıs puan durumu araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde hangi yarışmacının kaç puan aldığı merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında yarışmacılar hafta içi 5 puan, cuma günleri ise 10 puan üzerinden puanlanıyorlar. Haftanın finalinde en yüksek puan altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanı alan yarışmacı ise programdan eleniyor. İzleyiciler bugünün en yüksek ve en düşük puanını alan yarışmacılarını merak ediyor. İşte Doya Doya Moda 19 Mayıs puan durumu...

DOYA DOYA MODA 19 MAYIS PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da bugün Betül ve Su 15 tam puan alan isimler oldular.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Kemal Doğulu

Seray Sever

Gülşah Saraçoğlu


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