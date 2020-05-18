Doya Doya Moda 18 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda hafta içi hergün Tv8 ekranlarında yayınlanıyor.7 büyük beden bayan yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan haftanın finalinin yapıldığı gün Cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan ise yarışmaya veda ediyor.

DOYA DOYA MODA 18 MAYIS PUAN DURUMU

Bugün “Jean Pantolon Şıklığı” konseptine göre kombinler hazırlandı. Doya Doya Moda 18 Mayıs 2020 puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Emel

Su

Sündüz

Betül

Hanzade

Tuğçe

Gamze