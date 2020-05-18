Doya Doya Moda 18 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 18 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda programında kıyasıya mücadele devam ediyor. Her hafta başında yeni bir yarışmacının katıldığı ve cuma günleri ise elemenin yapıldığı Doya Doya Moda'da hafta içi alınan puanlar da büyük önem taşıyor. 18 Mayıs 2020 Doya Doya Moda puan durumu ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...
Doya Doya Moda hafta içi hergün Tv8 ekranlarında yayınlanıyor.7 büyük beden bayan yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan haftanın finalinin yapıldığı gün Cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan ise yarışmaya veda ediyor.
DOYA DOYA MODA 18 MAYIS PUAN DURUMU
Bugün “Jean Pantolon Şıklığı” konseptine göre kombinler hazırlandı. Doya Doya Moda 18 Mayıs 2020 puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Emel
Su
Sündüz
Betül
Hanzade
Tuğçe
Gamze