Doya Doya Moda 17 Ocak kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 17 Ocak kim elendi? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Toplam 7 yarışmacının mücadele ettiği Doya Doya Moda yarışmasında haftanın en düşük ve haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı bugün belli oluyor. Hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Banu Noyan, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu bulunuyor. Doya Doya Moda 17 Ocak kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA 17 OCAK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 17 Ocak eleneni henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

DOYA DOYA MODA 17 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 17 Ocak haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.