Doya Doya Moda gün birincisi kim? Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu nasıl?
Doya Doya Moda'da bugün haftanın üçüncü günü.. Haftanın finaline 2 gün kala yarışmacıların aldıkları puanlar merak ediliyor. Yarışmacıların kombimleri hafta içi 5 puan üzerinden final günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor. En düşük puanını alan yarışmacısı ise programa veda ediyor. Bugünün puanlarını kaçıranlar için Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu haberimizde...
Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar 4 jüri üyesinden de en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele ediyor. Günün konseptine ve kendi bedenine en uygun şekilde kombinlerini yapanlar yüksek puanları alırken, kombinde başarısız olanlar düşük puan alıyor. İzleyiciler bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. İşte Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu...
DOYA DOYA MODA 17 HAZİRAN PUAN DURUMU NASIL?
Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumuna göre Betül ve Su 19 puanla en yüksek puanı alırken, Büşra 5 puan alarak en düşük puanın sahibi oldu.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?
Bugünkü konsept “Festival Şıklığı” olarak belirlendi. Yarışmacılar birbirinden renkli ve iddialı kombinler hazırladı.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sündüz
Su
Emel
Betül
Hanzade
Gamze
Büşra
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Uğurkan Erez
Kemal Doğulu
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever