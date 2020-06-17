Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8567
  • 7,6964
  • 380.087
  • 111012
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Doya Doya Moda gün birincisi kim? Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu nasıl?
17 Haziran 2020 Çarşamba 16:37 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda gün birincisi kim? Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda gün birincisi kim" Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu nasıl"

Doya Doya Moda'da bugün haftanın üçüncü günü.. Haftanın finaline 2 gün kala yarışmacıların aldıkları puanlar merak ediliyor. Yarışmacıların kombimleri hafta içi 5 puan üzerinden final günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor. En düşük puanını alan yarışmacısı ise programa veda ediyor. Bugünün puanlarını kaçıranlar için Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu haberimizde...

Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar 4 jüri üyesinden de en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele ediyor. Günün konseptine ve kendi bedenine en uygun şekilde kombinlerini yapanlar yüksek puanları alırken, kombinde başarısız olanlar düşük puan alıyor. İzleyiciler bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. İşte Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu...

DOYA DOYA MODA 17 HAZİRAN PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumuna göre Betül ve Su 19 puanla en yüksek puanı alırken, Büşra 5 puan alarak en düşük puanın sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Bugünkü konsept “Festival Şıklığı” olarak belirlendi. Yarışmacılar birbirinden renkli ve iddialı kombinler hazırladı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Betül

Hanzade

Gamze

Büşra

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Uğurkan Erez

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret
Rusların gözü Türkiye'den gelecek haberde: Teyit bekliyoruz
ABD, Esed ve eşi dahil 39 ismi yaptırım listesine aldı
Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı
Nihat Özdemir'den beklenen F.Bahçe hamlesi geldi
4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Floyd'un portresi Gazze'de bir binanın duvarına çizildi

Floyd'un portresi Gazze'de bir binanın duvarına çizildi

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu!

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu!

Onları görmek için dağlara çıkıyorlar

Onları görmek için dağlara çıkıyorlar