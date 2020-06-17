Doya Doya Moda gün birincisi kim? Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacılar 4 jüri üyesinden de en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele ediyor. Günün konseptine ve kendi bedenine en uygun şekilde kombinlerini yapanlar yüksek puanları alırken, kombinde başarısız olanlar düşük puan alıyor. İzleyiciler bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. İşte Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumu...

DOYA DOYA MODA 17 HAZİRAN PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 17 Haziran puan durumuna göre Betül ve Su 19 puanla en yüksek puanı alırken, Büşra 5 puan alarak en düşük puanın sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Bugünkü konsept “Festival Şıklığı” olarak belirlendi. Yarışmacılar birbirinden renkli ve iddialı kombinler hazırladı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Betül

Hanzade

Gamze

Büşra

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Uğurkan Erez

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever