Doya Doya Moda 15 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 15 Haziran puan durumu merak ediliyor. Doya Doya Moda'da bugün haftanın ilk gününün oylama heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar belirlenen konsepte özel kombinlerini hazırladılar. Uğurkan Erez'in de dönmesi ile yarışmacılar artık toplam 15 puan üzerinden değil 20 puan üzerinden değerlendirmiş oluyorlar. İzleyiciler bugün gün birincisi ile sonuncusunun kim olduğunu merak ediyor.

DOYA DOYA MODA 15 HAZİRAN PUAN DURUMU

Doya Doya Moda 15 Haziran puan durumu belli oldu. Hanzade 19 puanla gün birincisi olurken, Su ve Gamze 5 puanla gün sonuncusu oldu.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugünkü konsept “Çocuklarımızın Sene Sonu Etkinliği” olarak belirlendi. Ortaya birbirinden renki ve iddialı kombinler çıktı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Betül

Hanzade

Gamze

Büşra

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Uğurkan Erez

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever