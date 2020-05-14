Doya Doya Moda 14 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?
Doya Doya Moda'da finalden bir önceki günün heyecanı yaşanıyor. Haftanın finaline 1 gün kala hangi yarışmacının kaç puan alacağı merak ediliyor. Puanlar toplandıkça kimin elenme ve kimin birinci olma ihtimali olduğu da ortaya çıkıyor. Hafta içi 5 puan üzerinden değerlendirilen yarışmacılar, Cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu da puan durumunu bir anda etkileyebiliyor. 14 Mayıs 2020 Perşembe günü puan durumuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...
Doya Doya Moda 14 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Haftanın finalinin yapıldığı Cuma günleri bir yarışmacı elenirken, bir yarışmacı da hafta birincisi olarak altın kolyenin sahibi oluyor. Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 42 beden ve üzeri yarışmacılar yarışıyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Doya Doya Moda'da bugün yarışmacıların aldıkları puanlara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
DOYA DOYA MODA 14 MAYIS PUAN DURUMU
Bugün yarışmacılar "Serbest şıklık" konsepti ile kombinlerini oluşturdular. Henüz yarışmacıların aldıkları puanlar açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Su
Sündüz
Emel
Betül
Mira
Hanzade
Tuğçe