Doya Doya Moda 14 Mayıs puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?

Doya Doya Moda 14 Mayıs puan durumu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Haftanın finalinin yapıldığı Cuma günleri bir yarışmacı elenirken, bir yarışmacı da hafta birincisi olarak altın kolyenin sahibi oluyor. Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 42 beden ve üzeri yarışmacılar yarışıyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Doya Doya Moda'da bugün yarışmacıların aldıkları puanlara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 14 MAYIS PUAN DURUMU

Bugün yarışmacılar "Serbest şıklık" konsepti ile kombinlerini oluşturdular. Henüz yarışmacıların aldıkları puanlar açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Sündüz

Emel

Betül

Mira

Hanzade

Tuğçe