Doya Doya Moda 13 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 13 Aralık kim elendi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada Cuma günleri haftanın finali yapılıyor ve hafta boyunca en düşük puanı alan kişi yarışmaya veda ediyor. Doya Doya Moda 13 Aralık kim elendi, kim birinci oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA 13 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 13 Aralık eleneni ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının ilk haftasında elenen isim Yaprak Sultan oldu.Doya Doya Moda yarışmasında haftanın kazananı 83 puanla Sündüz oldu.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.