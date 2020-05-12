Doya Doya Moda 12 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?
Doya Doya Moda 12 Mayıs puan durumu nasıl? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda programınde kıyasıya rekabet devam ediyor. Yarışmacılar bugün "Çocuklarının doğum günü partisi" konsepti için kombinlerini hazırladılar. Hafta ortasına doğru giderken bugün hangi yarışmacının kaç puan alacağı da merak konusu. Doya Doya Moda gün birincisi ve gün sonuncusu ile puan durumu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
Doya Doya Moda'da çekimler devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da kıyasıya mücadele devam ediyor. 12 Mayıs Doya Doya Moda gün birincisi kim? sorusunun yanıtı arama motorlarımda yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor.
DOYA DOYA MODA 12 MAYIS PUAN DURUMU NASIL?
Yarışmacılar bugün "Çocuklarının doğum günü partisi" konsepti için kombinlerini hazırladılar. Puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Su
Sündüz
Emel
Betül
Mira
Hanzade
Tuğçe