Doya Doya Moda 12 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda'da çekimler devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da kıyasıya mücadele devam ediyor. 12 Mayıs Doya Doya Moda gün birincisi kim? sorusunun yanıtı arama motorlarımda yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA 12 MAYIS PUAN DURUMU NASIL?

Yarışmacılar bugün "Çocuklarının doğum günü partisi" konsepti için kombinlerini hazırladılar. Puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Sündüz

Emel

Betül

Mira

Hanzade

Tuğçe