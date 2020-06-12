Doya Doya Moda 12 Haziran kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda'da bugün kimin elendiği merak konusu oldu. 7 büyük beden bayan yarışmacının yarıştığı programda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez jüri koltuğunda oturuyor. Jüriler, yarışmacıların kombinlerini değerlendiriyor. Yarışmacılar hafta içi 5, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu nedenle hafta birincisi ile sonuncusu her an değişebiliyor. Doya Doya Moda'da hafta birincisi ve sonuncusu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA 12 HAZİRAN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugünkü konsept "Moda Tasarım Günü" olarak belirlendi. Yarışmacılar birbirinden farklı kombinlerle podyuma çıktılar.

DOYA DOYA MODA 12 HAZİRAN KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da 12 Haziran'da kimin elendiği henüz açıklanmadı. Elenen isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda hafta birincisi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda hafta birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Betül

Hanzade

Gamze

Zeynep

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veriyor. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacı ise eleniyor. Elenen yarışmacının yerine pazartesi günleri yeni yarışmacılar geliyor. Programda bazı günlerde eleme yapılmadığı gibi aynı yarışmacılarla geçen haftalar da yaşandı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda potaya kalan Emel ve Gamze elenmemişlerdi.