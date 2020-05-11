Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programın sıkı takipçileri bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA 11 MAYIS PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar stiletto şıklığı konseptinde yarıştılar. Hanzade ve Su 15 tam puan alarak gün birinciliğini paylaştı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su - 15 puan

Sündüz - 3 puan

Emel - 14 puan

Betül - 3 puan

Mira - 3 puan

Hanzade - 15 puan

Tuğçe - 3 puan