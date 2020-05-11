Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler bugün kimin gün birincisi kimin gün sonuncusu olduğunu merak ediyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever'in oturduğu programda haftanın final gününde en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak altın kolyenin sahibi oluyor, en düşük puanın sahibi ise yarışmaya veda ediyor. İşte Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu..
Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programın sıkı takipçileri bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 11 Mayıs puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor.
DOYA DOYA MODA 11 MAYIS PUAN DURUMU NASIL?
Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar stiletto şıklığı konseptinde yarıştılar. Hanzade ve Su 15 tam puan alarak gün birinciliğini paylaştı.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Su - 15 puan
Sündüz - 3 puan
Emel - 14 puan
Betül - 3 puan
Mira - 3 puan
Hanzade - 15 puan
Tuğçe - 3 puan