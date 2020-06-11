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  3. Doya Doya Moda 11 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
11 Haziran 2020 Perşembe 17:09 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 11 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 11 Haziran puan durumu nasıl" Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu"

Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda programı Doya Doya Moda, hafta içi her gün izleyicileri ile buluşuyor. Programda yarışmacıların hazırladıkları kombinler hafta içi 5 puan üzerinden, hafta finalinin yapıldığı cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye kazanıyor. İzleyiciler, Doya Doya Moda 11 Haziran puan durumunu merak ediyor. Bugünün en düşük ve en yüksek puanını alan yarışmacıları haberimizde...

Türkiye'nin ilk ve tek büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da kıyasıya rekabet devam ediyor. 7 büyük beden bayan yarışmacının yarıştığı programda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez jüri koltuğunda oturuyor. Hafta boyunca en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Doya Doya Moda'nın sıkı takipçileri 11 Haziran puan durumunu öğrenmek istiyor. Doya Doya Moda'da günün en düşük ve en yüksek puanını alan yarışmacılarının listesi haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 11 Haziran puan durumuna göre en yüksek puanı alan isim Betül oldu. En düşük puanı alan yarışmacılar ise 3 puanla Zeynep ve Gamze oldu.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugünkü konsept “Star Rengini Seç” olarak belirlendi. Hanzade ve Su kırmızı, Gamze nar çiçeği, Zeynep su yeşili, Sündüz bordo, Betül sarı ve Emel de yine bordo rengini star rengi olarak seçti.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veriyor. Yarışmada haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacı ise eleniyor. Elenen yarışmacının yerine pazartesi günleri yeni yarışmacılar geliyor. Programda bazı günlerde eleme yapılmadığı gibi aynı yarışmacılarla geçen haftalar da yaşandı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda potaya kalan Emel ve Gamze elenmemişlerdi.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz: 7 puan

Emel: 4 puan

Su: 7 puan

Betül: 12 puan

Hanzade: 4 puan

Gamze: 3 puan

Zeynep : 3 puan

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