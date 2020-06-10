Doya Doya Moda 10 Haziran puan durumu nedir? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim?
Tv8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'da bugün haftanın 3. günü. Yarışmacıların hafta ortasında aldıkları puan merak ediliyor. Yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta içi alınan puanların da final günü büyük önemi bulunuyor. İzleyicilerin araştırdığı Doya Doya Moda puan durumu haberimiz içerisinde yer alıyor...
Türkiye'nin ilk ve tek büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Büyük finale yaklaşırken, yarışmacılar hem elenmek istemiyor hem de hafta finali ödülü olan altın kolyenin sahibi olmak istiyor. Yarışmacılar kombinleri üzerinden puanlanıyorlar. Hafta finalinde en yüksek puanı alan birinci olurken, en düşük puanı alan ise yarışmaya veda ediyor. 10 Haziran puan durumu haberimizde yer alıyor.
DOYA DOYA MODA 10 HAZİRAN PUAN DURUMU NEDİR?
Doya Doya Moda 10 Haziran puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sündüz
Emel
Su
Betül
Hanzade
Gamze
Zeynep
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ
Kemal Doğulu
Seray Sever
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez