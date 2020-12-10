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  • Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu?
10 Aralık 2020 Perşembe 20:02 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu nasıl" Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu"

Haftanın finaline bir gün kala Doya Doya Moda'da son puan durumu merak ediliyor. Hafta içi 5 puan üzerinden puanlandırılan kombinler, haftanın final günü olan cuma günü 10 puan üzerinden puanlanıyor. Bu nedenle hafta boyunca birinci olan kişi ve eleme adayı olan kişilerin sıralaması bir anda değişebiliyor. Peki, Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda'da gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın finaline en yüksek ve en düşük puanla kimlerin girdiği araştırılıyor. Büyük beden bayanların yarıştığı Doya Doya Moda'da kombinler Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu tarafından puanlanıyor. Kombinler hafta içi 5 puan üzerinden, hafta finalinin yapıldığı cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. İşte Doya Doya Moda 10 Aralık puan durumu..

10 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Bugün yarışmacılar kombinlerini "Seray Sever'in Konseptleri" doğrultusunda hazırladılar. Her yarışmacıya bir konsept kartı verildi. Yarışmacılara 500 TL bütçe verildi.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda gün birincisi tam puan alarak Sabiha oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben 18 puan

Rabia 10 puan

Özde 17 puan

Sabiha 20 puan

Ceren 17 puan

Bahar 11 puan

Tuğba  14 puan

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