Douglas'lar evliliklerinin 20. yılını İstanbul'da kutluyor... Önce balıkçı sonra boğaz turu

Recep ASLAN

Evliliklerinin 20. yılını kutlamak için İstanbul’a gelen Hollywood’un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones ve çocukları Dylan Michael Douglas ve Carys Zeta Douglas’ın dün şehir turuna çıktı. İlk olarak Balat’ta şekerleme dükkanına giden ikili, ardından Bebek’te yemek yedi. Gazetecilerin görüntü aldığını öğrenen çift, mekânın perdelerini indirtti. İkili, yemek sonrası boğazda tekne turu yaparak İstanbul’a bir de denizden baktı. 8 Ocak’a kadar şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan Douglas Ailesi, ayrıca Anadolu’ya özgü lezzetleri tadılabilecekeleri bir gastronomi turuna da çıkacak. Dylan Michael Douglas ile Carys Zeta Douglas kareşler de sabah saatlerinde Sultanahmet Meydanı’nı ziyaret etti.