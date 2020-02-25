Douglas, 50 milyon dolarlık servetini vakfına bağışladı

5 Şubat’ta yaşamını yitiren Douglas; Douglas Vakfı’na 50 milyon dolar bıraktı. Kirk Douglas’ın servetini, ünlü aktör oğlu Michael Douglas’a ve diğer çocuklarına bırakmayı tercih etmemesi dikkat çekti. Douglas’ın servetinden kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi Anne Douglas (100) ve çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas’ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği belirtildi.