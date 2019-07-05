Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden olan Dorukhan Toköz'ün gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra Vamvakousi'ye kaptırdığı iddia edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz için 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı.

İddiaya göre, "Milli futbolcu Survivor finalisti Dimitra Vamvakousi'ye platonik olarak vuruldu ve tanışmak için çaba harcıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Twitter'da yer alan Dimitra Vamvakousi ile ilgili haberlere Dorukhan cevap verdi. Dorukhan Toköz kendisine gelen yorumları ti'ye alarak "Yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum Acun Abi bugün sizin için tanımadığım bir kıza platonik aşık olup vurulacağım" dedi.

Başarılı futbolcu bir başka habere ise "Abi ismini ilk kez duydum Türk olsa belki de! Yapmayın böyle şeyler" yanıtını verdi.