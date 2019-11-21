Dönüşüyle olay olmuştu... Masterchef Murat son hamlesiyle yine şaşırttı!

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve sonrasında 'Bahtiyar' adlı papağanına işkence ettiği görüntülerle çok konuşulan Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra önceki gün sosyal medyaya geri döndü.

VİDEOSUNA YORUM YAĞDI

Yaşanan olayların ardından Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silen Özdemir, önceki akşam bir video paylaştı. Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya gelen yorumlar da oldukça ilginçti. Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.

GERİ KALDIRDI!

Ancak Murat Özdemir, paylaşımına çok sayıda yorum ve eleştiri gelince videosunu sildi. Özdemir'in bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.