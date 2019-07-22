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Dönerse Senindir filmi oyuncuları kimler? Dönerse Senindir konusu nedir?

Dönerse Senindir filmi oyuncuları kimler" Dönerse Senindir konusu nedir"

Yaz aylarının gelmesi ile beraber sevilen diziler bir bir sezon finali yaptı. Dizilerin ara vermesinin ardından da, filmler ekranlarda yayınlanmaya başladılar. Bu filmler arasında oyuncuları arasında Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen gibi isimlerin de yer aldığı Dönerse Senindir filmi de yer aldı. İşte Dönerse Senindir filminin oyuncuları ve konusu…

Dönerse Senindir filmi oyuncuları ve konusu, filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından araştırılıyor. Yaz aylarının gelmesi ile beraber sevilen diziler bir bir sezon finali yaptı. Dizilerin ara vermesinin ardından da, filmler ekranlarda yayınlanmaya başladılar. İşte merak edilen film ile ilgili detaylar…

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ KONUSU

Reklam fotoğrafçılığı yapan Mehmet, çok sevdiği ve hayatının aşkı diye nitelediği sevgilisi Selin'den ayrıldıktan sonra sevdiği kadını geri kazanmak için türlü türlü planlar yapar. Bu amacına ulaşabilmek için ise arkadaşı Defne'den yardım alacaktır. İkilinin Selin'i ikna etme çapaları ise komik görüntülere neden olur.

DÖNERSE SENİNDİR FİLMİ OYUNCULARI

Murat Boz

İrem Sak

Yasemin Allen

Uraz Kaygılaroğlu

Burak Sevinç

Taha Sönmezışık

Serhat Özcan

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