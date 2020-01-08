Donald Trump'ın politikası Cardi B'yi kızdırdı! ABD vatandaşlığından çıkmak için harekete geçti

ABD'li rapçi Cardi B Twitter'dan yaptığı paylaşımında, İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle Nijerya vatandaşlığı için harekete geçtiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye yönelik operasyonun emrini veren Trump'ın bugüne kadarki en 'aptalca' hareketini sergilediğini söyleyen Cardi B'ye takipçilerinden destek gecikmedi.

Bazı Cardi B hayranları "Nereye gidiyorsan bizi de götür" dedi. Cardi B, söz konusu paylaşımı, 'olası bir üçüncü dünya savaşı'nı tiye alan bir tweet'e cevap olarak yazmıştı. 27 yaşındaki Cardi B, daha önce de Trump'ın yasa dışı göç konusundaki politikalarını sosyal medya üzerinden eleştirmişti.

"Üzücü ama bu adam Amerikalıların hayatını tehlikeye atıyor. Trump'ın bugüne kadar attığı en aptalca adım. Nijerya vatandaşlığı başvurumu yapıyorum"