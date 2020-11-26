Annem dizisi ile başladığı ekran yolculuğunda, Adını Feriha Koydum, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Dolunay gibi iddialı projelerde yer alan Türkü Turan, en son 2019 senesinde Bir Litre Gözyaşı’nda ekranda yer aldıktan sonra bir süre setlere ara vermişti. Dolunay dizisinin Alya’sı Türkü Turan Zahide olarak geri dönüyor...

Seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak olan Zahide karakteriyle ilgili detayları anlatan Turan, senaryoda tüm karakterlerin birbirlerini bir noktada etkilemelerinin kendisi için dikkat çekici bir durum olduğunu dile getirdi.

Oyuncu şu sözlerle detay verdi: “Hepsinin kendi hikayelerinin içinden ana hikayeye bağlanış süreçlerini izlemek heyecan verici olacak. Zahide’nin bu hikayedeki süreci ailesiyle birlikte Erzincan’dan İstanbul’a gelişiyle başlıyor. Naif, temiz kalpli ve sevecen bir kadın. Kocasına aşık, Hayattaki tek isteği ailesiyle birlikte huzur içinde yaşamını sürdürmek. Hikayelerdeki tesadüfler genelde olayları bağlamak için kullanılır. Fakat gerçek hayatta bu gibi şeyler insanları dönüştürdüğü için önemlidir. Ancak başımıza gelen bütün rastlantıların sonunda şu anki halimiz olabiliyoruz. Hikayenin farkı, içindeki her bağın bu duygunun etrafında dolaşması.

Çocuklarla iletişiminin çok iyi olduğunu da söyleyen Türkü Turan, ilk kez Seni Çok Bekledim’de anne olarak izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’in yapımcılığını Skala Yapım ve Dnz Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor.