Doktorlar Zenan kimdir, gerçek ismi nedir? Melike Güner ve eşi kaç yaşında?

“Doktorlar Zenan kimdir?” sorusu araştırılıyor. Melike Güner ve eşi kimdir, kaç yaşında? Yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrarları da yakından takip edilen dizi gündemde yer alıyor. Dizide Zenan karakterine hayat veren Melike Güner ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

DOKTORLAR DİZİSİ ZENAN KİMDİR?

Doktorlar dizisinde Zenan karakterine Melike Güner hayat vermiştir.

MELİKE GÜNER VE EŞİ KİMDİR?

Melike Güner, 2 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

Başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergene'nin oynadığı "Doktorlar" adlı dizide Melike Güner, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Aysun Kayacı, Mehmet Aslan, Özgül Kavruk, Zeyno Günenç, Paşhan Yılmazel, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Alpay Kemal Atalan, Selen Seyven, Zerrin Nişancı, Ebru Şam gibi oyuncular da rol almışlardır.

2010 yılında başrolünü Halil Sezai Paracıkoğlu ile paylaştığı "İncir Reçeli" adlı sinema filminde Sinan Çalışkanoğlu ve Mustafa Uzunyılmaz da rol almıştır.

2011 - 2012 yılları arasında yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı "İffet" dizisinde başrollerini Deniz Çakır, İbrahim Çelikkol, ve Zuhal Olcay ile paylaştı.

Melike Güner, 21 Haziran 2013 tarihinde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt ile evlendi. 6 Mayıs 2015 tarihinde biri kız biri erkek olan ikiz bebekleri oldu.