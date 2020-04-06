Doktorlar hangi kanalda, saat kaçta? Doktorlar dizisi ne zaman çekildi?

Doktorlar hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Medyapım’ın ekrana damga vuran dizisi Doktorlar, Yasemin Özilhan’ın geçtiğimiz aylarda Mucize Doktor dizisinde kısa süre rol alması ile yeniden gündeme gelmişti. Doktorlar dizisi bugünden itibaren izleyicilerle buluşacak.

DOKTORLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Başrollerinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yer aldığı Doktorlar dizisi bugün 17.30’da teve2’de ekranlara gelecek.

Doktorlar, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 17.30’da teve2 ekranlarında yayınlanacak.

DOKTORLAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?



Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de ekran macerasına başlamıştı . Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başladı. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştı.